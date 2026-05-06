Giacomo Bugaro e la missione in Cina | obiettivo rafforzare le relazioni tra Marche e Zhejiang

L’assessore allo Sviluppo economico e all’Internazionalizzazione della Regione Marche ha avviato una visita ufficiale nella provincia dello Zhejiang, in Cina. La missione si è inaugurata nella contea di Wencheng, parte della municipalità di Wenzhou, e proseguirà con incontri e appuntamenti finalizzati a rafforzare i legami tra le due realtà regionali. L’obiettivo principale è approfondire le collaborazioni economiche tra Marche e Zhejiang.

WENCHENG – Ha già preso il via nella contea di Wencheng, nella municipalità di Wenzhou, Provincia dello Zhejiang, la missione istituzionale della Regione Marche guidata dall’assessore allo Sviluppo economico e all’Internazionalizzazione Giacomo Bugaro.Assieme a lui il direttore del dipartimento.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate "La distensione tattica di Trump": cosa c'è dietro le relazioni tra Usa e CinaCosa sta succedendo tra Stati Uniti e Cina? Negli ultimi mesi la politica estera degli Usa nei confronti della Repubblica Popolare Cinese ha... Obiettivo centrato. Schiavi: "Svethia Recanati tra le prime quattro: missione compiuta»"Siamo soddisfattissimi di arrivare nei primi quattro posti centrando l’obiettivo di inizio stagione". Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Spese facili, il commento di Giacomo Bugaro dopo l'assoluzione: Un calvario giudiziario, ora una riflessione su tempi e responsabilità; Spese facili, assolti Bugaro e Spacca: Finito un incubo; 'Spese facili', il commento di Giacomo Bugaro dopo l'assoluzione: 'Un calvario giudiziario, ora una riflessione su tempi e responsabilità'; Spese facili in Regione, assolti Spacca e Bugaro: E’ stato un calvario giudiziario. Giacomo Bugaro e la missione in Cina: obiettivo rafforzare le relazioni tra Marche e ZhejiangAd accompagnare l'assessore allo Sviluppo economico e all’Internazionalizzazione vi sono Stefania Bussoletti, Giorgio Buffa, Massimo Stronati, Maria Letizia Urbani e rappresentanti del Porto di Ancona ... anconatoday.it Spese facili, il commento di Giacomo Bugaro dopo l'assoluzione: «Un calvario giudiziario, ora una riflessione su tempi e responsabilità»Le parole dell’assessore regionale allo Sviluppo economico dopo la decisione della Corte d’Appello di Firenze. «Anni duri, segnati anche da un forte impatto mediatico: oggi guardo avanti lasciandomi a ... anconatoday.it "Spese facili", il commento di Giacomo Bugaro dopo l'assoluzione: «Un calvario giudiziario, ora una riflessione su tempi e responsabilità» x.com OSIMO – Michela Staffolani, capogruppo di FdI ribadisce che «i 200.000 euro inseriti nella Finanziaria 2026 grazie all’impegno dell’assessore regionale Giacomo Bugaro sono disponibili, stanziati e formalmente comunicati al Comune. L’Amministrazione com - facebook.com facebook