Multe stradali Bari regina dei verbali | nel 2025 incassati quasi 11 milioni di euro

Nel 2025, Bari ha raccolto circa 11 milioni di euro attraverso multe stradali, risultando la città con i maggiori incassi in Puglia. Un'analisi condotta da Facile ha evidenziato questa cifra, che rappresenta l'importo totale di verbali elevati nel corso dell'anno. La città si conferma così come il principale destinatario di sanzioni amministrative legate alla strada nella regione.

Bari è il comune pugliese che nel 2025 ha incassato di più dalle multe stradali. Secondo un’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), il capoluogo ha registrato proventi per 10,8 milioni di euro derivanti da sanzioni per.🔗 Leggi su Baritoday.it

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