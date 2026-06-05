Sette persone sono state arrestate dai carabinieri durante un’operazione contro uno spaccio di droga gestito a livello locale. Gli indagati gestivano la vendita di cocaina, eroina e hashish, rispondendo prontamente alle richieste dei clienti. L’indagine ha evidenziato come lo spaccio avvenisse in modo continuativo, con un’attività organizzata e dedicata alla vendita al dettaglio. L’operazione ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e all’arresto dei soggetti coinvolti.

Cocaina, eroina, hashish. Sempre pronti a rispondere alle richieste dei clienti. Un “giro“ di acquirenti esteso e fidelizzato, una rete di contatti sufficiente a fare in modo che il gruppo, sette cittadini tunisini di età compresa tra i 29 e i 43 anni, potesse, secondo quanto emerso dalle indagini, controllare e gestire lo spaccio di droga nel centro storico di Perugia. Nei loro confronti, il giudice per le indagini preliminari ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare, eseguita dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Perugia, con i militari della stazione di Torgiano e della Squadra intervento operativo dell’ottavo Reggimento “Lazio“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gestivano lo spaccio “al minuto“. Lunga indagine dei carabinieri. Poi in sette finiscono nella rete

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