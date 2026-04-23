In fuga sull' auto rubata i malviventi finiscono nella rete dei carabinieri

Nella notte tra mercoledì e giovedì, sulla Marecchiese, un inseguimento ha coinvolto un fuoristrada rubato e due uomini a bordo. I carabinieri hanno intercettato il veicolo in fuga e, dopo un breve inseguimento, lo hanno fermato. I malviventi sono stati arrestati e il veicolo restituito al proprietario. L’operazione si è conclusa con il fermo dei due sospettati senza ulteriori incidenti.

Rocambolesco inseguimento notturno sulla Marecchiese, nella notte tra mercoledì e giovedì, coi carabinieri che hanno intercettato un fuoristrada rubato e bloccato i due malviventi a bordo. Tutto è iniziato poco prima della mezzanotte quando, a Novafeltria, il proprietario di un Suzuki si è.🔗 Leggi su Riminitoday.it FERMATI CON L'AUTO RUBATA, AGGREDISCONO I CARABINIERI, ARRESTATI DUE MAROCCHINI | 21/01/2026 Notizie correlate Raffica di furti in auto e abitazioni, Empoli nel mirino dei malviventi. “Rubata la fede nuziale, che dolore”Empoli, 25 marzo 2026 – «Stavolta hanno portato via la cosa a cui tenevo di più: la fede della mia cara moglie scomparsa. Raffica di furti in auto e abitazioni. Carraia nel mirino dei malviventi: "Rubata la fede nuziale, che dolore"EMPOLI "Stavolta hanno portato via la cosa a cui tenevo di più: la fede della mia cara moglie scomparsa. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inseguimento da film: auto in fuga finisce contro un cancello; Rubano due BMW e si danno alla fuga per vari Cantoni, fra posti di blocco e colpi di pistola; Vicenza, travolto e ucciso sulle strisce da auto pirata: disposta la perizia cinematica; Non si ferma all’alt, fuga choc in auto poi scappa a piedi e si butta in mare a Civitanova. Cavalli in fuga dal maneggio finiscono sulla statale, maxi incidente con tre auto: cinque feriti, morto un animaleMaxi incidente sulla strada statale 36 Valassina, all’uscita della galleria di Monza in direzione sud. A provocarlo è stata una mandria di cavalli in fuga. Coinvolte ... leggo.it Monza, due cavalli in fuga sulla statale 36: tamponamento e feriti. Uno degli animali è morto, l'altro è stato recuperatoL'allarme verso le 19.30 di lunedì. I due animali sono fuggiti da un campo del quartiere San Fruttuoso e uno di essi è stato investito da un'auto poco prima dell'imbocco delle tangenziali ... milano.corriere.it Cavalli in fuga sulla SS36: il racconto dei soccorsi Dopo il drammatico incidente in Valassina, arriva la testimonianza diretta di chi è intervenuto per salvare la cavalla ferita. A raccontare quei momenti è Maria Cristina Palma, presidente del centro ippico La - facebook.com facebook Cavalli in fuga sulla SS36 tra Cinisello e Monza. Lo scontro con le auto in transito: un cavallo muore, diversi feriti tra gli automobilisti x.com