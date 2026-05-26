Minorenni a spasso armati di coltello finiscono nella rete dei carabinieri

Durante i controlli effettuati nel fine settimana, i carabinieri hanno fermato alcuni minorenni trovati in possesso di coltelli. Le operazioni si concentrano sulla movida di Riccione, con l’obiettivo di arginare la presenza di baby gang nell’area. La presenza di minorenni armati è stata riscontrata durante le verifiche di routine svolte dai militari. Non sono stati segnalati altri dettagli sui provvedimenti adottati o sull’identità dei giovani coinvolti.

Si inizia a scaldare l'estate di Riccione e, di pari passo, sono in aumento i controlli da parte dei carabinieri della Perla Verde che, in particolare durante il fine settimana, vigilano sulla movida per contrastare le baby gang che arrivano in Riviera. E' stato proprio nell'ambito di questi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

In fuga sull'auto rubata, i malviventi finiscono nella rete dei carabinieriNella notte tra mercoledì e giovedì, sulla Marecchiese, un inseguimento ha coinvolto un fuoristrada rubato e due uomini a bordo.

I predoni dei cefali finiscono nella reteI carabinieri forestali hanno sequestrato una quantità di pesce pescato illegalmente, concentrandosi sui cefali, e hanno consegnato il bottino a...