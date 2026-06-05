Germania che batosta! Brutto infortunio per il talento Karl Mondiale a rischio

Da gazzetta.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un infortunio grave mette a rischio la partecipazione di un calciatore tedesco al prossimo Mondiale. Il 18enne, protagonista di una stagione brillante con il suo club, ha subito un infortunio durante un allenamento e deve sottoporsi a esami approfonditi. La sua condizione attuale non permette di stabilire con certezza i tempi di recupero. La federazione nazionale ha confermato che si attendono comunicazioni ufficiali dopo le analisi mediche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Mondiale 2026 non è ancora iniziato ma le brutte notizie non tardano ad arrivare. La Germania parte sempre per compete nella celebre Coppa del Mondo. I 4 volte campioni hanno prenotato un posto in prima fila anche per quest'estate. L'allenatore è uno dei migliori sulla piazza: Julian Nagelsmann e la freschezza dei suoi 39 anni non temono proprio nessuno. Tuttavia, i nomi sono meno altisonanti del passato e questo si è notato durante l'ultima competizione intercontinentale disputata dai tedeschi. L'Europeo del 2024 tuttavia ha smentito la povertà tecnica della Die Mannschaft e ha mostrato una squadra in grado di giocarsela alla grande contro i campioni europei della Spagna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

germania che batosta brutto infortunio per il talento karl mondiale a rischio
© Gazzetta.it - Germania, che batosta! Brutto infortunio per il talento Karl, Mondiale a rischio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il 2008 Karl al Mondiale, la Germania crede nei giovani e l’Italia resta a guardare (in tutti i sensi). Il focus completoNel 2008, un calciatore tedesco nato in quell’anno è stato convocato per il Mondiale negli Stati Uniti, mentre in Italia le giovani promesse sono di...

Ritiro Inter, diversi giocatori a rischio assenza per Chivu in Germania con il Mondiale: spazio ai giovaniDurante il ritiro dell'Inter in Germania, alcuni giocatori sono a rischio assenza a causa delle convocazioni per il Mondiale.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web