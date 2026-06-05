Un infortunio grave mette a rischio la partecipazione di un calciatore tedesco al prossimo Mondiale. Il 18enne, protagonista di una stagione brillante con il suo club, ha subito un infortunio durante un allenamento e deve sottoporsi a esami approfonditi. La sua condizione attuale non permette di stabilire con certezza i tempi di recupero. La federazione nazionale ha confermato che si attendono comunicazioni ufficiali dopo le analisi mediche.

Il Mondiale 2026 non è ancora iniziato ma le brutte notizie non tardano ad arrivare. La Germania parte sempre per compete nella celebre Coppa del Mondo. I 4 volte campioni hanno prenotato un posto in prima fila anche per quest'estate. L'allenatore è uno dei migliori sulla piazza: Julian Nagelsmann e la freschezza dei suoi 39 anni non temono proprio nessuno. Tuttavia, i nomi sono meno altisonanti del passato e questo si è notato durante l'ultima competizione intercontinentale disputata dai tedeschi. L'Europeo del 2024 tuttavia ha smentito la povertà tecnica della Die Mannschaft e ha mostrato una squadra in grado di giocarsela alla grande contro i campioni europei della Spagna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Germania, che batosta! Brutto infortunio per il talento Karl, Mondiale a rischio

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