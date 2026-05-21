Il 2008 Karl al Mondiale la Germania crede nei giovani e l’Italia resta a guardare in tutti i sensi Il focus completo

Nel 2008, un calciatore tedesco nato in quell’anno è stato convocato per il Mondiale negli Stati Uniti, mentre in Italia le giovani promesse sono di due anni più giovani. La differenza tra le selezioni giovanili dei due paesi ha suscitato discussioni sullo sviluppo dei talenti e sulle scelte fatte dai rispettivi settori giovanili. In Germania, la fiducia nei giovani sembra più consolidata, mentre in Italia si nota una maggiore presenza di atleti più giovani nelle categorie inferiori.

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