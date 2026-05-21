Il 2008 Karl al Mondiale la Germania crede nei giovani e l’Italia resta a guardare in tutti i sensi Il focus completo
Nel 2008, un calciatore tedesco nato in quell’anno è stato convocato per il Mondiale negli Stati Uniti, mentre in Italia le giovani promesse sono di due anni più giovani. La differenza tra le selezioni giovanili dei due paesi ha suscitato discussioni sullo sviluppo dei talenti e sulle scelte fatte dai rispettivi settori giovanili. In Germania, la fiducia nei giovani sembra più consolidata, mentre in Italia si nota una maggiore presenza di atleti più giovani nelle categorie inferiori.
di Fabio Zaccaria Karl al Mondiale, il gioiellino del Bayern Monaco classe 2008 convocato per gli Stati Uniti mentre in Italia le Primavere sono composte perlopiù da 2006: alla base c’è un problema culturale o manca coraggio?. La notizia di giornata è che la Germania ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale negli Stati Uniti. Fra i nomi presenti, uno salta particolarmente agli occhi: quello di Lennart Karl, fantasista mancino del Bayern Monaco classe 2008. Un giocatore, che sebbene la giovanissima età, si è ampiamente messo in mostra nell’ultima stagione in Bundesliga realizzando la bellezza di 5 gol e 5 assist in 26 presenze, a cui vanno aggiunti 4 gol e 2 assist in 8 apparizioni in Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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