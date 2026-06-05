Germania al Fantacampionato Mondiale | titolari rigorista possibili sorprese e chi prendere

In Germania, la formazione titolare al Fantacampionato Mondiale include il portiere e alcuni difensori chiave. Il rigorista ufficiale è stato designato, mentre si valutano possibili sorprese tra i centrocampisti e gli attaccanti. Tra i giocatori da monitorare ci sono alcuni giovani emergenti e veterani con esperienza internazionale. La probabile formazione si basa su scelte recenti e sulle ultime prestazioni, con attenzione particolare ai ruoli di attacco e centrocampo.

Reduce da un quarto di finale agli Europei del 2024 e dall'uscita nel girone eliminatorio ai Mondiali in Qatar del 2022, la Germania di Nagelsmann si presenta all'appuntamento intercontinentale come una corazzata giovane che può arrivare in fondo. Dopo il trionfo nel 2014, la Die Mannschaft è riuscita a sollevare solamente l'ormai superata Confederations Cup nel 2017. Il tecnico ex Bayern Monaco ha da pochi giorni ufficializzato i 26 convocati tra cui spicca il ritorno tra i pali, a due anni dal suo ritiro in Nazionale, di Manuel Neuer che guiderà una selezione giovane ma piena di talento nella quale troverà spazio anche il classe 2008 Lennart Karl. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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