Gere | Vergogna migranti nell’Italia cristiana

Da quotidiano.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un commento di Gere ha suscitato polemiche, definendo “surreale” e “vergognoso” il fatto che l’Italia cristiana lasci annegare i migranti in mare. Ha criticato anche l’amministrazione Trump, che ha descritto i migranti come “parassiti” e “alieni”. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli o precisazioni sul contesto o sulle fonti. La discussione si è concentrata sulla percezione di un atteggiamento di indifferenza nei confronti dei migranti da parte di alcuni governi.

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L’Italia cristiana lascia annegare i migranti in mare: è "surreale". Ed è "vergognoso" che l’amministrazione Trump li definisca "parassiti" e "alieni". A Berlino, Richard Gere non ha fatto sconti a nessuno. E nel suo intervento alla Hertie School, per sostenerne l’iniziativa sui rifugiati, ha tenuto assieme Lampedusa e l’amore per il prossimo, in una lezione di umanità nel nome di tutte le religioni del mondo, che predicano la compassione. Gere ha insistito proprio sull’Italia, richiamando la legge che lascia chi è in mare senza soccorso: "È incredibile. Come si può immaginare questo in un paese cristiano?", si è rammaricato.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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