Homer Gere, figlio dell’attore Richard Gere, ha dichiarato di chiamare suo padre ogni giorno. La notizia è stata condivisa durante un evento a cui partecipava per la promozione della terza stagione di Euphoria. Gere ha spiegato di mantenere questa abitudine costante nel tempo, senza specificare altri dettagli sulla loro relazione o sui contenuti delle conversazioni.

Chiama papà ogni giorno. Lo ha rivelato lui su uno dei tanti red carpet a cui sta partecipando per la nuova stagione di Euphoria. Homer Gere chiama Richard Gere ogni giorno. Da Los Angeles a Madrid. Puntuale come un orologio. Homer Gere e Richard Gere, vicinissimi e separati da un oceano. Homer Gere ha debuttato nel ruolo di Dylan Reid nella terza stagione della serie in onda su Sky Atlantic e Hbo Max. E le domande sul suo famoso genitore si sono sprecate in questi mesi di promozione senza sosta. «Lo chiamo ogni giorno. Siamo molto vicini, e avere quel tipo di punto di riferimento costante è straordinario per me». Richard vive in Spagna con la moglie Alejandra Silva e i loro due figli piccoli.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Homer Gere chiama suo padre Richard Gere ogni giorno: i consigli del divo al figlio, nuova star di Euphoria 3

Notizie correlate

Leggi anche: La 7 Cinema dedica il ciclo American Gere a Richard Gere con 10 film da non perdere da stasera in tv. Eccoli e quando vanno in onda

Pretty Woman, 10 curiosità sul film con Julia Roberts e Richard GerePretty Woman ha catapultato Julia Roberts nell’olimpo di Hollywood, facendole guadagnare un Golden Globe, oltre alla sua prima nomination al Premio...

Una raccolta di contenuti

Homer Gere, la nuova star di Euphoria telefona tutti i giorni a papà Richard GereHomer Gere ha debuttato nel ruolo di Dylan Reid nella terza stagione della serie in onda su Sky Atlantic e Hbo Max. E le domande sul suo famoso genitore si sono sprecate in questi mesi di promozione ... amica.it

Homer Gere, il figlio maggiore di Richard Gere: leader di un gruppo punk, laureato in psicologia e possibile erede del padre anche al cinemaRichard Gere è stato uno dei protagonisti dei premi Goya 2025 a Granada. La star di Pretty Woman ha ricevuto il Goya internazionale, un riconoscimento che in passato è stato assegnato ad attrici come ... vanityfair.it