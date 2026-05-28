Homer Gere il figlio di Richard Gere che ha appena debuttato in Euphoria è già uno dei nomi più chiacchierati di Hollywood
Homer Gere, figlio di Richard Gere, ha debuttato nella serie televisiva Euphoria, recitando accanto a Sydney Sweeney. La scena intima in cui appare ha attirato l'attenzione, portandolo sotto i riflettori come possibile sex symbol. È il primo ruolo ufficiale per Homer Gere, figlio di Richard Gere e Carey Lowell. La sua partecipazione ha generato discussioni sui social media e tra gli addetti ai lavori, consolidando il suo nome tra i protagonisti emergenti di Hollywood.
Homer Gere è una personalità piuttosto riservata: non ha social e della sua vita privata si conosce ben poco. Tutto il contrario si può dire per i suoi genitori, gli attori Richard Gere e Carey Lowell, che hanno fatto coppia fissa dal 1994 al 2012 e che hanno accolto Homer il 6 febbraio 2000. Il figlio della coppia è cresciuto a Westchester, nello stato di New York, dove ha frequentato la scuola privata Hackley di Tarrytown, e ha dovuto affrontare un periodo turbolento in concomitanza con la separazione dei genitori. La battaglia legale per l'affidamento è stata al centro delle cronache per diverso tempo, fino a quando, nel 2016, Carey Lowell ha avuto la meglio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
A 24 anni, il figlio di Richard Gere ammette FINALMENTE ciò che tutti sospettavamo
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C'è anche il figlio di Richard Gere in Euphoria 3! Homer Gere, che interpreta il ruolo di Dylan Reid nella serie, è il primogenito del famoso attore di Hollywood. Vedremo molto presto Homer anche in The Shards, nuova serie FX creata da Ryan Murphy facebook
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