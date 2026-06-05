A Genova sono stati effettuati controlli igienici nelle stazioni ferroviarie e nelle zone limitrofe. Durante le verifiche, sono state multate attività commerciali per un totale di circa 19.000 euro. In particolare, un fast food di Brignole ha ricevuto una sanzione di 13.000 euro a causa di gravi carenze igieniche. Un altro esercizio in via Andrea Doria è stato multato con 6.000 euro per irregolarità simili.

Quali gravi mancanze igieniche hanno colpito il fast food di Brignole?. Perché la gastronomia in via Andrea Doria ha ricevuto 6mila euro?. Cosa hanno scoperto gli ispettori nel ristorante di via Bersaglieri?. Come sono intervenute le unità cinofile durante i controlli alle stazioni?.? In Breve Operazione coordinata dalla Questura e Pas il 4 giugno nelle stazioni.. Fast food a Brignole multato 5mila euro per sporcizia e rischio infestanti.. Ristorante in via Bersaglieri sanzionato 2mila euro per mancanza acqua calda.. Gastronomia in via Andrea Doria multata 6mila euro per contenitori non idonei.. Sanzioni per 13mila euro dopo i controlli igienici alle stazioni di Brignole e Principe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Genova, raid igienico alle stazioni: 13mila euro di multe ai locali

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