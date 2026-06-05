Genova nella top 10 delle città italiane con il miglior equilibrio vita-lavoro

Genova si colloca tra le dieci città italiane con il miglior equilibrio tra vita e lavoro. La città affronta un invecchiamento della popolazione e una carenza di figure specializzate, che rischiano di non essere sostituite. Molti giovani, desiderosi di restare, sono costretti a cercare opportunità altrove. La situazione evidenzia un divario tra esigenze di lavoro e disponibilità di figure qualificate, con ripercussioni sulla forza lavoro locale.

Una popolazione che invecchia, tanti lavoratori che rischiano di non essere sostituiti (anche perché mancano le figure specializzate) e molti giovani che vorrebbero rimanere nella loro città ma spesso sono costretti ad andare fuori per cercare migliori opportunità. Ma, almeno, l'equilibrio tra. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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