Equilibrio tra lavoro e qualità della vita | ecco perché Palermo è tra le città italiane dove si vive meglio

Palermo si colloca tra le città italiane con la qualità della vita più alta, secondo recenti classifiche. La città si distingue per un buon equilibrio tra lavoro e tempo libero, anche grazie a un ambiente urbano che favorisce il benessere. La presenza di spazi pubblici e servizi contribuisce a migliorare la qualità della vita dei residenti. La diffusione di modalità di lavoro flessibili ha ulteriormente influenzato il rapporto tra vita privata e professionale, riducendo le sovrapposizioni tra i due ambiti.

Oggi il confine tra vita privata e lavoro è sempre più sottile. L’ufficio entra prepotentemente tra le mura domestiche, così come la dimensione privata reclama i suoi spazi durante la giornata lavorativa. Una fusione che provoca ansia, tensione e disagi fisici. Eppure basterebbe applicare un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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