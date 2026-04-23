Equilibrio tra lavoro e qualità della vita | ecco perché Catania è tra le città italiane dove si vive meglio

Negli ultimi anni, la distinzione tra lavoro e vita privata si è assottigliata, con l’ambiente domestico che spesso si trasforma in spazio lavorativo. Questa tendenza si riflette nelle diverse città italiane, tra cui Catania, che si distingue come una delle località dove si vive meglio. La città offre un contesto in cui è possibile trovare un equilibrio tra le esigenze professionali e il tempo dedicato alla vita personale, grazie anche alle sue caratteristiche ambientali e sociali.

Oggi il confine tra vita privata e lavoro è sempre più sottile. L’ufficio entra prepotentemente tra le mura domestiche, così come la dimensione privata reclama i suoi spazi durante la giornata lavorativa. Una fusione che provoca ansia, tensione e disagi fisici. Eppure basterebbe applicare un.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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