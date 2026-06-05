Un uomo è stato condannato a tre anni di carcere per maltrattamenti familiari, dopo un decennio di abusi. La denuncia è stata presentata dopo un episodio specifico che ha convinto la madre a rivolgersi alle autorità. L’uomo aveva evitato denunce precedenti grazie a strategie di silenzio e a una mancanza di prove concrete. La sentenza si basa su testimonianze e prove raccolte nel corso delle indagini.

Quale episodio ha finalmente spinto la madre a denunciare l'uomo?. Come è riuscito l'aggressore a evitare denunce per dieci anni?. Cosa ha scatenato l'aggressione violenta contro il figlio di otto anni?. Perché il mancato versamento dell'assegno ha aggravato la condanna?.? In Breve Abusi iniziati nel 2015 con aggressioni fisiche e lanci di ferro da stiro.. Aggressione al figlio di 8 anni con oggetto contundente nel 2024.. Giudici Roberto Cascini, Riccardo Crucioli e Valentina Vinelli hanno emesso il verdetto.. Difesa dell'imputato affidata all'avvocata Chiara Mariani e parte civile all'avvocato Marco Marino.. Il Tribunale di Genova condanna un uomo di 40 anni a tre anni di reclusione per maltrattamenti e aggressioni in famiglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Genova, 3 anni per maltrattamenti: un decennio di abusi in famiglia

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