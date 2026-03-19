Padre abbandona i figli allo stadio a casa i poliziotti scoprono foto di maltrattamenti e abusi in famiglia

Durante una visita allo stadio a Bologna, un uomo di 42 anni ha lasciato i figli e la moglie a casa. La polizia, intervenuta successivamente, ha trovato fotografie che mostrano maltrattamenti e abusi all’interno della famiglia. L’uomo è stato arrestato e condannato per violenze ai danni della moglie e dei figli minori.

Una gita allo stadio a Bologna ha svelato anni di abusi: un 42enne è stato arrestato e poi condannato per violenze su moglie e figli piccoli. Sul cellulare di lei minacce e messaggi con riferimenti a femminicidi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Tenta di soffocare il padre, indagato per maltrattamenti in famiglia e allontanato da casa Choc allo 'Zaccheria', urla e oggetti contro moglie e figli di D'Amico: "Non li porterò più allo stadio"Grave episodio, ieri sera, allo stadio Zaccheria, al termine della partita Foggia-Cerignola. Aggiornamenti e notizie su Padre abbandona Discussioni sull' argomento L'uomo nel bosco, eremita da 40 anni senza luce né gas: Perché rincorrere i soldi nella vita?. ?A casa di Fabrizio Cardinali; Vincenzo Speziali: io contro gli infami che sfasciano la vita altrui. Abbandona i figli allo stadio, salvati da una tifosa dopo le lacrime. Poi la scoperta: il padre picchiava la moglie e la madre di 94 anniSi è chiuso con una condanna a 6 anni e 6 mesi di reclusione il primo grado di giudizio per il 42enne di origini pugliesi che, nell'aprile ... msn.com ABBANDONA FIGLI Abbandona i figli allo stadio dopo averli terrorizzati: pugliese condannato a 6 anni e mezzoL’uomo, un 42enne di origini pugliesi, è stato riconosciuto colpevole di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ... statoquotidiano.it Abbandona i figli allo stadio, salvati da una tifosa dopo le lacrime. Poi la scoperta: il padre picchiava la moglie e la madre di 94 anni - facebook.com facebook