Una donna ha denunciato di aver subito abusi per diciotto anni. I carabinieri di Misterbianco sono intervenuti in seguito a una richiesta di aiuto e hanno arrestato un uomo di 44 anni. L’uomo è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

I militari sono intervenuti presso un’abitazione del centro cittadino dopo una richiesta di aiuto al 112 effettuata dalla figlia minorenne della coppia. All’interno dell’abitazione erano presenti il padre, in stato di ebbrezza alcolica, e la madre, che ha riferito di essere stata poco prima aggredita verbalmente e fisicamente. La donna presentava dolore a un braccio, dove avrebbe ricevuto un calcio dal compagno. I carabinieri hanno quindi attivato le procedure previste per i casi di violenza domestica, richiedendo l’intervento del personale sanitario del 118. La vittima è stata trasportata in ospedale, dove è stato attivato il “Codice Rosa”. I medici hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - La compagna denuncia diciotto anni di abusi: i carabinieri arrestano un 44enne per maltrattamenti e lesioni

Articoli correlati

Leggi anche: Leonardo Caffo in tv dopo la condanna per maltrattamenti e lesioni all’ex compagna

San Giorgio a Cremano: spesa fuori dall’orario di apertura. Carabinieri arrestano un 44enneFermato mentre tentava un furto al supermercato: arrestato 44enne a San Giorgio a Cremano.

Una raccolta di contenuti su compagna denuncia

Temi più discussi: Legittimo il licenziamento del dirigente pubblico che non denuncia gli illeciti dei colleghi; Controlli su sicurezza e malamovida, lavoro irregolare e un arresto per maltrattamenti; Abusi su un minore in metropolitana, arrestato 60enne a Roma; Cardellini accecati per farli cantare meglio: 19 esemplari sequestrati e una denuncia nel Casertano.

La ex compagna lo denuncia e lui continua a minacciarla di morte: arrestato stalker 40enneMilano, l’uomo aveva reso la vita impossibile alla donna di 31 anni e a tutta la sua famiglia. È stato arrestato durante un controllo stradale a Chiari, nel Bresciano, e portato in carcere ... ilgiorno.it

Valentino Rossi denuncia la compagna del padre per circonvenzione d'incapaceValentino Rossi ha formalizzato una denuncia nei confronti della compagna del padre, Graziano Rossi, per il reato di circonvenzione di incapace. L’ex campione di motociclismo contesta alla donna, una ... it.blastingnews.com

la sua ex compagna si trovava negli uffici per formalizzare una denuncia - facebook.com facebook