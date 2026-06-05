generazione zero peli si inizia sempre prima con depilazione e skincare

Secondo un rapporto di Skuola.net e Wilkinson, i giovani della Generazione Z iniziano prima di altre generazioni a utilizzare prodotti di depilazione e skincare. L’obiettivo dichiarato è migliorare il proprio benessere personale. Lo studio evidenzia come queste pratiche siano diventate parte integrante delle abitudini di cura della pelle tra i più giovani, con una maggiore attenzione all’aspetto estetico fin dalla preadolescenza.

Non solo estetica, l’obiettivo è stare bene con sé stessi. I risultati dell’Osservatorio di Skuola.net e Wilkinson. Ieri come oggi l’inizio delle pratiche depilatorie resta una delle “prime volte” più significative nel passaggio dall’infanzia all’adolescenza, che – come tante altre questioni giovanili – ai giorni nostri arriva sempre più precocemente e sempre più guidata dai social media, esautorando il più delle volte quei genitori che, invece, in passato erano il Virgilio con cui si iniziava l’attraversamento di quella “selva oscura” chiamata adolescenza. Però c’è anche un’altra importante differenza rispetto al passato, stavolta più. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Generazione Z(ero) peli, si inizia sempre prima con depilazione e skincare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La generazione più istruita della storia non trova lavoro (e il problema non è l'AI)

Notizie e thread social correlati

Queste gocce possono essere il tuo segreto di skincare contro irritazioni e peli incarniti post-rasaturaSono disponibili gocce specifiche per aiutare a ridurre irritazioni e peli incarniti dopo la rasatura.

Nati con lo smartphone, ora odiano l’Ai: perché la Generazione Z si fida sempre meno degli algoritmiLa Generazione Z mostra una crescente diffidenza verso l’intelligenza artificiale, preferendo disconnettersi dagli algoritmi.

Si parla di: Generazione Z(ero) peli, si inizia sempre prima con depilazione e skincare: non solo estetica, l’obiettivo è stare bene con sé stessi; Riciclo della plastica, i 10 errori che mettono in crisi persino la GenZ (e come non farli più).

Generazione Z(ero) peli, si inizia sempre prima con depilazione e skincare: non solo estetica, l’obiettivo è stare bene con sé stessiLa bodycare per la Generazione Z supera il concetto di dovere estetico: oltre 6 ragazze su 10 scelgono di depilarsi per motivazioni personali e non per pressione sociale ... skuola.net