La Generazione Z mostra una crescente diffidenza verso l’intelligenza artificiale, preferendo disconnettersi dagli algoritmi. I giovani, nati con lo smartphone, si sentono sempre meno rappresentati da queste tecnologie e manifestano disappunto, preferendo interazioni più autentiche. La discussione si è intensificata dopo che un’esperta ha definito l’AI come una rivoluzione industriale in atto, suscitando reazioni di malcontento tra i giovani.

Il brusio è diventato un boato quando Gloria Caulfield ha pronunciato quelle parole: “L’ascesa dell ’Ai è la prossima rivoluzione industriale”. Davanti a lei, durante una cerimonia dell’Università della Florida Centrale, c’erano laureati in arti e discipline umanistiche, toghe addosso e futuro ancora da decifrare. Non hanno applaudito. Hanno fischiato. È accaduto negli Stati Uniti, nel pieno della stagione delle lauree universitarie. E non è stato un episodio isolato. Nel giro di pochi giorni, le cerimonie pensate per celebrare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro sono diventate il luogo di una contestazione imprevista: quella contro l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nati con lo smartphone, ora odiano l’Ai: perché la Generazione Z si fida sempre meno degli algoritmi

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