Sono disponibili gocce specifiche per aiutare a ridurre irritazioni e peli incarniti dopo la rasatura. Questi prodotti sono formulati per applicazioni post-rasatura e sono destinati a migliorare il comfort della pelle. La selezione di tali gocce è indipendente e avviene tramite editori specializzati. Quando vengono acquistati attraverso i link di vendita, è possibile che venga generata una commissione di affiliazione per l'editore.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La rasatura può sembrare finita quando si ripone il rasoio, si risciacqua la pelle e si passa oltre. In realtà, spesso comincia proprio in quel momento la parte più delicata. Puntini rossi, bruciore, peli che ricrescono sotto pelle e piccole abrasioni sono il modo più facile con cui la cute ricorda di essere stata sollecitata. Succede dopo la lametta, così come dopo la ceretta o dopo una depilazione fatta di fretta su una pelle già reattiva. Morale: dobbiamo imparare che la rasatura non riguarda solo il taglio del pelo, ma deve tenere in considerazione anche come la superficie cutanea reagisce allo sfregamento e alla ricrescita. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Queste gocce possono essere il tuo segreto di skincare contro irritazioni e peli incarniti post-rasatura

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