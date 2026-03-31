A aprile, al Teatro EuropAuditorium, sono in programma diversi spettacoli tra musica e comicità. Il 1 e 2 aprile si terrà la rappresentazione di We Will Rock You – The Musical, scritto da Ben Elton e prodotto con la partecipazione di Roger Taylor e Brian May dei Queen. La produzione ripropone le canzoni e il repertorio della band britannica in una messa in scena teatrale.

Il 1 e 2 aprile arriva We Will Rock You – The Musical, nato dalla penna irriverente di Ben Elton, in collaborazione con Roger Taylor e Brian May dei leggendari Queen. Questa straordinaria Opera Rock, ha conquistato le scene internazionali con il suo messaggio universale e, soprattutto, con la potenza senza tempo delle canzoni dei Queen cantate in lingua originale e suonate dal vivo. Il 7 aprile Giorgio Panariello torna al TEA con il nuovo spettacolo E se domani., un’irresistibile esplorazione ironica e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”. Un evento firmato dall’inimitabile Giorgio Panariello, che con la sua inconfondibile ironia ci regala uno sguardo originale e divertente sul mondo di oggi e di domani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aprile al Teatro EuropAuditorium: musica, comicità e grandi protagonisti dello spettacolo

Articoli correlati

Storie, grandi musical e concerti al Teatro EuropAuditoriumUn marzo travolgente al Teatro EuropAuditorium: grandi artisti della scena musicale e titoli di successo conquistano il palco.

Summonte: spettacolo tra musica e comicitàStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Sabato 7...

Aggiornamenti e notizie su Teatro EuropAuditorium

Temi più discussi: Nek al Teatro EuropAuditorium, lunedì 30 marzo; Fake News | Teatro e Danza; Nek Hits | European Tour; Nek Filippo Neviani in concerto a teatro.

We Will Rock You, il musical con le canzoni dei Queen in scena a BolognaDopo il successo delle passate stagioni, We Will Rock You torna in scena, l'1 e il 2 aprile al Teatro EuropAuditorium di Bologna, per offrire al pubblico un viaggio emozionante che celebra l'unicità, ... ansa.it

We will rock you - the musical al teatro EuropAuditorium, mercoledì 1 aprile e giovedì 2 aprileWe Will Rock You – the Musical è uno degli spettacoli musicali più rappresentati e amati al mondo. Nato dalla penna ... ilrestodelcarlino.it

Vendo biglietto Siani spettacolo fake news 19/04 ore 16.30 Teatro europauditorium di Bologna settore platea. - facebook.com facebook