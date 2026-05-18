A Pontassieve torna il Toscanello d' Oro | sei giorni tra eccellenze vitivinicole grandi nomi dello spettacolo e cultura del territorio

A Pontassieve torna il Toscanello d'Oro, evento che quest'anno celebra la sua 57ª edizione. La manifestazione si svolge nel centro storico, coinvolgendo sei giorni di iniziative dedicate ai vini locali, alla musica e alla cultura del territorio. Durante la festa si tengono degustazioni di eccellenze vitivinicole, incontri con grandi nomi dello spettacolo e momenti di approfondimento sulla tradizione locale. L'evento rappresenta un appuntamento fisso per la comunità e per gli appassionati della zona.

La tradizionale festa dedicata a “vino, territorio e cultura” è giunta alla sua 57° edizione ed è pronta a tornare ad animare il centro storico di Pontassieve, trasformandolo nello scenario che celebra l'identità della Valdisieve. Dal 28 maggio al 2 giugno, la manifestazione regina del territorio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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A Pontassieve torna il Toscanello d'oro: 90 eventi in 6 giorni

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