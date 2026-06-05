Gay street Palermo le associazioni | Vandalizzata la nostra bandiera di benvenuto

Da palermotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Vandalizzata la bandiera con la scritta 'Welcome to Gay street Palermo!' che dava il benvenuto a centinaia di turisti in visita alla Gay street di Palermo". A lanciare l'allarme sono il comitato Gay street Palermo e le associazioni Lgbtq+ che adesso chiedono alle istituzioni maggior sicurezza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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