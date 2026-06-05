Gay street Palermo le associazioni | Vandalizzata la nostra bandiera di benvenuto

"Vandalizzata la bandiera con la scritta 'Welcome to Gay street Palermo!' che dava il benvenuto a centinaia di turisti in visita alla Gay street di Palermo". A lanciare l'allarme sono il comitato Gay street Palermo e le associazioni Lgbtq+ che adesso chiedono alle istituzioni maggior sicurezza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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A Palermo una strada arcobaleno come a Barcellona: nasce alla Vucciria la prima gay street della SiciliaA Palermo, il 1° giugno apre la prima “gay street” della città e dell’isola, situata alla Vucciria.

Temi più discussi: A Palermo una strada arcobaleno come a Barcellona: nasce alla Vucciria la prima gay street della Sicilia; Nasce la prima Gay Street nel cuore di Palermo: ecco dove (e quando) puoi vederla; A Palermo nel mese del Pride sarà inaugurata la prima Gay Street della città (ed ecco come sarà); Gay Street a Palermo.

Ieri notte è stata vandalizzata la bandiera con la scritta Welcome to Gay street Palermo! che dava il benvenuto a centinaia di turisti. Lo rendono noto il comitato Gay street Palermo e le associazioni Lgbtq+ chiedendo maggior sicurezza x.com

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