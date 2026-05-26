A Palermo una strada arcobaleno come a Barcellona | nasce alla Vucciria la prima gay street della Sicilia

Da palermotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Palermo, il 1° giugno apre la prima “gay street” della città e dell’isola, situata alla Vucciria. La strada sarà dedicata alla comunità LGBTQ+ e si ispira a modelli come quelli di Barcellona. La via sarà identificata con arcobaleni e simboli di inclusione, e rappresenta un primo passo per uno spazio dedicato. L’iniziativa coinvolge enti locali e associazioni, senza prevedere modifiche strutturali o chiusure al traffico.

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Nascerà a Palermo il prossimo 1° giugno, la prima “gay street” della città che è anche la prima in Sicilia. Si troverà in uno dei quartieri più rappresentativi e storici del capoluogo: la Vucciria, in un tratto di via Argenteria e sarà esposto uno striscione all'entrata della strada su cui è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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