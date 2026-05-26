A Palermo una strada arcobaleno come a Barcellona | nasce alla Vucciria la prima gay street della Sicilia

Notizia in breve

A Palermo, il 1° giugno apre la prima “gay street” della città e dell’isola, situata alla Vucciria. La strada sarà dedicata alla comunità LGBTQ+ e si ispira a modelli come quelli di Barcellona. La via sarà identificata con arcobaleni e simboli di inclusione, e rappresenta un primo passo per uno spazio dedicato. L’iniziativa coinvolge enti locali e associazioni, senza prevedere modifiche strutturali o chiusure al traffico.