a palermo arriva la prima gay street della sicilia

Palermo inaugura la prima "Gay street" della Sicilia. Succederà il prossimo 1 giugno nel cuore pulsante del quartiere della Vucciria, precisamente in un tratto di via Argenteria., Uno dei quartieri più iconici e rappresentativi della città si appresta così a trasformarsi in un polo di inclusione, popolandosi di attività gay friendly o dedicate esclusivamente alla comunità LGBTQ+. Chi si troverà a percorrere la via, già dai primi di giugno, sarà accolto da uno striscione di benvenuto: "Welcome in the Gay street Palermo!"., I fondatori dell'iniziativa sono il Bunker club di Palermo, l'European gay network di Barcellona, Canal G onlus Italia e lo Stop omofobia center di Palermo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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