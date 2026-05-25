A Palermo arriva la prima Gay street della Sicilia
Palermo inaugura la prima "Gay street" della Sicilia. Succederà il prossimo 1 giugno nel cuore pulsante del quartiere della Vucciria, precisamente in un tratto di via Argenteria., Uno dei quartieri più iconici e rappresentativi della città si appresta così a trasformarsi in un polo di inclusione, popolandosi di attività gay friendly o dedicate esclusivamente alla comunità LGBTQ+. Chi si troverà a percorrere la via, già dai primi di giugno, sarà accolto da uno striscione di benvenuto: "Welcome in the Gay street Palermo!"., I fondatori dell'iniziativa sono il Bunker club di Palermo, l'European gay network di Barcellona, Canal G onlus Italia e lo Stop omofobia center di Palermo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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