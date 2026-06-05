gatti abbandonati manca il rifugio dal comune promesse evaporate

Notizia in breve

Non c’è un rifugio comunale per i gatti abbandonati e i fondi destinati alle sterilizzazioni sono insufficienti. La mancanza di strutture e risorse adeguate ha portato a una situazione in cui cure e spazi di accoglienza sono scarsi o inesistenti. Le promesse di intervento sono state disattese, lasciando il problema senza soluzioni concrete. La carenza di un punto di riferimento stabile contribuisce alla difficoltà di gestire la popolazione felina abbandonata.