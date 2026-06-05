Gatti abbandonati manca il rifugio Dal Comune promesse evaporate
Non c’è un rifugio comunale per i gatti abbandonati e i fondi destinati alle sterilizzazioni sono insufficienti. La mancanza di strutture e risorse adeguate ha portato a una situazione in cui cure e spazi di accoglienza sono scarsi o inesistenti. Le promesse di intervento sono state disattese, lasciando il problema senza soluzioni concrete. La carenza di un punto di riferimento stabile contribuisce alla difficoltà di gestire la popolazione felina abbandonata.
Manca un gattile, i fondi per le sterilizzazioni laddove cure e stalli sono insufficienti. Il grido d’allarme arriva da due associazioni che sono tutti i giorni sul campo, a tu per tu con il problema del randagismo: ’Araba Felice odv presieduta da Sabrina Gremoletti e gli Gli a-mici Invisibili odv presieduta da Mirella Magnelli. “A Lucca gli animali d’affezione, nella fattispecie gatti, sembrano essere cittadini di serie B, o almeno così vengono trattati dall’attuale Amministrazione Comunale – denunciano le due associazioni –. Dietro le quinte di una città turistica e curata, si consuma ogni giorno il dramma silenzioso del randagismo felino e delle colonie abbandonate a se stesse, o meglio, abbandonate sulle spalle dei volontari“. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Cane Eroe Salva 4 Gatti Abbandonati in una Cassetta Nascosta
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