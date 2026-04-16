A Padova un rifugio per 60 gatti accanto al carcere | investimento da 280 mila euro per il Comune

A Padova, il Comune ha annunciato un investimento di 280 mila euro per creare un rifugio per 60 gatti vicino al carcere Due Palazzi. L’iniziativa coinvolge anche l’Ulss e varie associazioni, con l’obiettivo di favorire il rapporto tra detenuti e animali attraverso attività di cura e socializzazione. La struttura sarà situata accanto alla struttura penitenziaria e mira a offrire un ambiente dedicato agli animali e ai detenuti.

Al carcere Due Palazzi di Padova potrebbe nascere un oasi per 60 gatti promossa da Comune, Ulss e associazioni dove incentivare la relazione e la cura degli animali con i detenuti. Il Consiglio comunale dovrà approvare una variazione di bilancio per investire circa 280 mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Riqualificazione al Cimitero urbano. Investimento da 330 mila euroSono iniziati i lavori di riqualificazione al Cimitero urbano: un investimento da 330 mila euro. Approvato il progetto da 280 mila euro per il potenziamento della fognatura in via Tonale e via delle PianteIntervento strategico da 280 mila euro, pensato per migliorare la gestione delle acque meteoriche e aumentare la sicurezza idraulica Nel tratto di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nel carcere di Padova aprirà un rifugio per 60 gatti che stanno male o non possono essere adottati; VIDEO | Gatti randagi: ecco il progetto per un rifugio in carcere a Padova; Rosacypria Lodge: nelle Marche, un rifugio che parla anche veneto; PADOVA | GLI AMICI A QUATTRO ZAMPE DIVENTANO CURA DI AMMALATI E CARCERATI. Un rifugio per gatti in carcere: il progetto che unisce cura degli animali e reinserimento dei detenutiComune, direzione degli istituti penitenziari, Ulss 6 e associazione Granello di Senape lavorano insieme a una struttura da circa 280 mila euro destinata ad accogliere gatti randagi con fragilità sani ... padovaoggi.it Nel carcere di Padova aprirà un rifugio per 60 gatti che stanno male o non possono essere adottatiUn rifugio per gatti al carcere di Padova: una struttura per ospitare almeno 60 felini, in particolare gatti adulti ... dire.it Multe, nel 2025 a Verona incassati oltre 24 milioni. Seconda provincia del Veneto dietro Padova - facebook.com facebook Buongiorno dalla #guardiadifinanza #Padova #NoiconVoi x.com