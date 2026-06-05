Gatcombe Park la location da sogno del matrimonio reale di Peter Phillips

Da dilei.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 6 giugno, Peter Phillips si è sposato con Harriet Sperling in una cerimonia a Gatcombe Park. La celebrazione si è svolta senza grandi sfarzi o parate ufficiali, in un’atmosfera semplice e intima. La location, nota per i suoi ampi giardini e la tranquillità, ha fatto da sfondo alla cerimonia. La coppia ha scelto di mantenere un matrimonio sobrio, lontano dai tradizionali eccessi delle nozze reali.

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C’è aria di fiori d’arancio a casa Windsor, ma stavolta niente fasti da capogiro o parate solenni. Peter Phillips, il nipote più grande della compianta Regina Elisabetta, convola a nozze con la sua Harriet Sperling sabato 6 giugno e sarà un Royal Wedding insolito, meravigliosamente “normale”. Una cerimonia intima, priva di dirette televisive, alla presenza dei propri cari e in uno dei luoghi che più stanno a cuore agli sposi e alla famiglia della Principessa Anna: lo splendido Gatcombe Park. La pittoresca All Saints’ Church nel cuore delle Cotswolds. Per il fatidico “Sì”, Peter Phillips e Harriet Sperling hanno scelto un angolo di paradiso incontaminato, la pittoresca All Saints’ Church nel villaggio di Kemble, immerso nel verde delle Cotswolds. 🔗 Leggi su Dilei.it

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