Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare. Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta energetica delle famiglie italiane. Oggi, 04 Giugno 2026, il costo della materia prima gas nel servizio di tutela della vulnerabilità è fissato da ARERA a 0,501752 €Smc. Questo valore, aggiornato mensilmente, rappresenta la base di calcolo per la spesa energetica, a cui si aggiungono trasporto, oneri e imposte. Nel mercato libero, invece, il prezzo varia a seconda delle offerte proposte dai diversi fornitori, che possono proporre tariffe fisse o indicizzate al mercato all’ingrosso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas in rialzo: prezzo tutelato a 0,50 €/Smc a maggio 2026, PSV in lieve aumento rispetto alla media del mese

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