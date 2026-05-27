Il prezzo tutelato del gas per aprile 2026 si riduce a 0,492 euro per metro cubo, mentre il PSV registra un leggero aumento rispetto alla media settimanale. Il costo giornaliero del gas viene aggiornato quotidianamente, rappresentando un dato cruciale per le famiglie e le imprese che vogliono monitorare le spese e ottimizzare i consumi.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima è un dato fondamentale per chi vuole capire quanto spenderà in bolletta e come gestire al meglio i propri consumi. Le variazioni del prezzo del gas incidono direttamente sulla spesa mensile delle famiglie, rendendo importante monitorare sia il mercato tutelato sia quello libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 27 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492 €Smc (aprile 2026). A questa cifra si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente in base ai consumi e alla zona geografica. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è stabilito dalle varie società di vendita e può essere fisso o indicizzato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas in calo: prezzo tutelato scende a 0,492 €/Smc ad aprile 2026, PSV in lieve rialzo rispetto alla media settimanale

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