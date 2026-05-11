Durante una trasmissione televisiva, si sono verificati toni accesi tra Zanella e Palmegiani riguardo alle intercettazioni di Andrea Sempio. Il podcaster ha negato alcune affermazioni fatte dall'altro ospite, portando a un confronto diretto e acceso tra i due. La discussione si è concentrata sui contenuti delle registrazioni e sulla loro interpretazione, con momenti di confronto intenso e verbale.

Andrea Sempio forse non stava commentando il podcast di Gianluca Zanella. Secondo il giornalista no, perché i riferimenti riguarderebbero una puntata pubblicata dopo la data dell’intercettazione. Il consulente di Sempio, Armando Palmegiani, critica l’utilizzo del termine “arrampicata sugli specchi” usato da Zanella in merito alle tempistiche. Secondo quest’ultimo, il monologo dell’indagato non era una sorta di confessione, ma un commento. Zanella conferma: “Non era il mio podcast” Le intercettazioni nell’auto di Andrea Sempio sono monologhi che avvengono mentre quest’ultimo ascolta o fa riferimento a podcast e programmi televisivi. La difesa di Sempio ha parlato di “appunti presi mentre stava preparando uno spettacolo teatrale”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, scontro in tv tra Palmegiani e Zanella sugli audio di Sempio e il podcast: "Non ti permettere"

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