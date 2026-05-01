Garlasco avvocato Lovati | Sempio e Stasi assolti le indagini? Deboli e fallimentari non si guarda dove si dovrebbe

Da ilgiornaleditalia.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avvocato di Garlasco ha dichiarato che Sempio e Stasi sono stati assolti e ha criticato le indagini, definendole deboli e fallimentari. Ha aggiunto che le forze dell’ordine non si sono concentrate sui luoghi e sugli aspetti che avrebbero potuto fornire prove utili. La vicenda riguarda l’omicidio di una giovane donna avvenuto diversi anni fa, con nuove indagini che hanno portato a un nuovo sospettato.

Il legale che ha difeso per nove anni il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi è convinto del fatto che "Stasi verrà scarcerato" e che "verrà fatta giustizia per i vivi, ma non per i morti" Massimo Lovati, l'avvocato che ha difeso per nove anni Andrea Sempio relativamente al caso Garl.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, avvocato Lovati: "Sempio e Stasi assolti, le indagini? Deboli e fallimentari, non si guarda dove si dovrebbe"

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