Garlasco parla Marco Poggi | Dagli inquirenti ci aspettavamo rispetto siamo stati messi da parte La morte di Chiara riguarda prima di tutto noi – Il video

Marco Poggi, 38 anni, ha commentato la sua situazione, affermando di aver atteso rispetto dagli inquirenti, ma di essere stato trascurato. Ha dichiarato che la morte di Chiara riguarda principalmente lui e altri coinvolti. Poggi ha deciso di parlare pubblicamente dopo un periodo di silenzio, senza fornire dettagli specifici ma sottolineando il suo stato d’animo.

Marco Poggi, oggi 38 anni, esce dal silenzio. E accetta di parlare davanti alle telecamere di Quarto Grado, dopo che la Procura di Pavia ha chiuso la nuova indagine sull’omicidio della sorella, Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco, indicando Andrea Sempio – suo ex compagno di scuola e amico – come nuovo indagato. «La mia figura è stata coinvolta e oggetto di continue speculazioni. Non riesco davvero a capire come si sia arrivati a questo punto e perché nessuno abbia posto un limite a tutto questo», afferma Poggi. «Una situazione che riguarda me, ma anche molte altre persone». Tra i sentimenti che lo accompagnano oggi ci sono rabbia, stanchezza e rassegnazione. 🔗 Leggi su Open.online

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GARLASCO: I SEGRETI DI MARCO POGGI E ANDREA SEMPIO SUL PC MANOMESSO DI CHIARA. I DOCUMENTI INEDITI.

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