Chiuse le indagini sul delitto di Garlasco la procura | Sempio uccise Chiara con odio | Inquirenti | Marco Poggi ostile

Le indagini sul delitto di Garlasco sono state chiuse e il pubblico ministero ha dichiarato che l'omicidio è stato commesso con odio. L'indagato è stato notificato dell'avviso di garanzia ai sensi dell'articolo 415 bis del codice penale. Secondo i magistrati, la giovane è stata uccisa dopo un tentativo di approccio che è stato rifiutato. Gli inquirenti hanno anche riferito che l’indagato aveva un atteggiamento ostile nei confronti della vittima.

La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. Secondo i pm, il movente sarebbe legato al rifiuto a un'avance da parte del ragazzo che, probabilmente con un martello, l'ha poi colpita almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti. La notifica della chiusura dell'inchiesta è arrivata ad Andrea Sempio. Per inquirenti, poi, il fratello Chiara Poggi, Marco, avrebbe modificato le testimonianze: "Ostile e in costante difesa di Sempio".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Il delitto di Garlasco: Sempio uccise chiara dopo un rifiuto sessuale

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