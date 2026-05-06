Marco Poggi sapevo tutto Garlasco la scoperta sul fratello di Chiara Poggi a Mattino Cinque

Negli ultimi tempi, il caso di Garlasco ha rivisto la luce dopo anni di silenzio, attirando di nuovo l’attenzione dei media e delle autorità giudiziarie. Una recente testimonianza ha portato alla luce nuove dichiarazioni riguardanti il fratello di Chiara Poggi, coinvolgendo anche una figura chiamata Marco Poggi. La vicenda riguarda aspetti ancora in fase di verifica e analisi, senza che siano state formulate conclusioni definitive.

Per anni il caso di Garlasco è sembrato aver raggiunto un punto fermo, ma nelle ultime settimane tutto è tornato improvvisamente al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. Nuovi interrogatori, vecchi dettagli riesaminati e testimonianze finite di nuovo sotto la lente degli investigatori stanno alimentando un clima di forte tensione attorno all’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di famiglia nell’agosto del 2007. >> Garlasco, notizie pesanti sul fratello di Chiara: si è appena saputo Nella giornata di oggi uno dei nomi più attesi era quello di Marco Poggi, fratello della vittima, convocato nuovamente in procura nell’ambito degli approfondimenti che la magistratura sta portando avanti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco, il biglietto trovato sulla cappella di Chiara Poggi: «È stato Marco ad ucciderla»

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Oggi Marco #Poggi, fratello di Chiara, sarà ascoltato come testimone dagli inquirenti che stanno per chiudere le nuove indagini sull'omicidio di #Garlasco di 18 anni fa. #andreasempio x.com