Marco Poggi, fratello di Chiara uccisa a Garlasco nel 2007, sarà intervistato questa sera alle 21 in televisione. È la prima volta che compare in un programma televisivo.

Marco Poggi, fratello di Chiara uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, sarà intervistato oggi, venerdì 5 giugno alle ore 21.30, su Retequattro nella trasmissione Quarto Grado. E’ la prima volta in assoluto che Poggi comparirà davanti alle telecamere dopo il delitto di 19 anni fa. L’intervista, condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, ripercorrerà le vicende che hanno portato prima alla condanna di Alberto Stasi e poi all’ inchiesta su Andrea Sempio, tra i migliori amici di Marco Poggi. Tra gli ospiti della serata anche Roberta Bruzzone, Carmelo Abbate, Paolo Colonnello, Candida Morvillo, Gianluca Zanella e Massimo Picozzi. ANTICIPAZIONE INTERVISTA ESCLUSIVA MARCO POGGI Dopo 19 anni il fratello di Chiara Poggi rompe il silenzio a #Quartogrado. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Garlasco, Marco Poggi stasera a Quarto Grado: prima volta in tv per il fratello di Chiara

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Garlasco. Le contraddizioni di Marco Poggi, fratello di Chiara

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