Garlasco Marco Poggi rompe il silenzio | il dolore per Chiara

Notizia in breve

Dopo diciannove anni di silenzio, Marco Poggi ha parlato di Chiara, esprimendo il dolore per la perdita. Ha riferito che le immagini di Chiara sono state manipolate nel corso degli anni, senza specificare come. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un'intervista pubblica, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle circostanze. Non sono stati forniti altri commenti riguardo alle indagini o alle accuse legali in corso.