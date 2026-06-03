Garlasco Marco Poggi rompe il silenzio | parla in televisione

Marco Poggi ha parlato in televisione, rompendo il silenzio sul caso Garlasco. Negli ultimi mesi, il procedimento legale e le indagini sono riprese, attirando nuovamente l’attenzione dei media. La sua testimonianza si inserisce nel quadro delle attività giudiziarie che coinvolgono la vicenda, mentre le autorità continuano le verifiche e le analisi. La riapertura del caso ha portato a nuovi interrogativi e a un rinnovato interesse pubblico.

Negli ultimi mesi il caso Garlasco è tornato con forza al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la vicenda continua a far discutere tra nuove verifiche investigative, consulenze tecniche, intercettazioni e indiscrezioni che alimentano il dibattito pubblico. Ogni sviluppo viene seguito con estrema attenzione dagli esperti e dai cittadini che da anni cercano risposte definitive su uno dei delitti più controversi della cronaca italiana. >> Scomparsa nel nulla nel 2012, dopo 14 anni la svolta choc sul caso che ha sconvolto l’Italia: cosa sta succedendo Le ultime settimane sono state particolarmente intense. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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GARLASCO - MARCO POGGI ROMPE IL SILENZIO: LE IMMAGINI NEL PC RIVELANO QUALCOSA DI SHOCK!

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