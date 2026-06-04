ESCLUSIVA MONDIALE! QUARTO GRADO | MARCO POGGI ROMPE IL SILENZIO DOPO 19 ANNI

Venerdì 5 giugno alle 21.30 su Retequattro, va in onda un nuovo episodio di “Quarto Grado” condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Durante la trasmissione, Marco Poggi rompe il silenzio dopo 19 anni. Non sono ancora stati diffusi dettagli sulle sue dichiarazioni o sui temi trattati. La puntata sarà visibile in prima visione e si concentrerà su questa intervista esclusiva.

Venerdì 5 giugno, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con “ Quarto Grado ” condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Al centro della puntata, l’intervista esclusiva a Marco Poggi. Dopo diciannove anni, il fratello di Chiara ha deciso di rompere il silenzio ai microfoni di “ Quarto Grado ”. Il suo intervento sarà l’occasione per chiarire le dinamiche della storica amicizia con Andrea Sempio e per parlare della battaglia legale contro le campagne diffamatorie subite, sfociate recentemente in un’inchiesta per stalking aperta dalla Procura di Milano. Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmelo Abbate, Paolo Colonnello, Candida Morvillo, Gianluca Zanella e Massimo Picozzi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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