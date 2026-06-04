ESCLUSIVA MONDIALE! QUARTO GRADO | MARCO POGGI ROMPE IL SILENZIO DOPO 19 ANNI

Da bubinoblog 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 5 giugno alle 21.30 su Retequattro, va in onda un nuovo episodio di “Quarto Grado” condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Durante la trasmissione, Marco Poggi rompe il silenzio dopo 19 anni. Non sono ancora stati diffusi dettagli sulle sue dichiarazioni o sui temi trattati. La puntata sarà visibile in prima visione e si concentrerà su questa intervista esclusiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Venerdì 5 giugno, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con “ Quarto Grado ” condotto da  Gianluigi Nuzzi  con  Alessandra Viero. Al centro della puntata,  l’intervista esclusiva a   Marco Poggi. Dopo diciannove anni, il fratello di Chiara ha deciso di rompere il silenzio ai microfoni di “ Quarto Grado ”. Il suo intervento sarà l’occasione per chiarire le dinamiche della storica amicizia con Andrea Sempio e per parlare della battaglia legale contro le campagne diffamatorie subite, sfociate recentemente in un’inchiesta per stalking aperta dalla Procura di Milano. Il parterre degli ospiti è composto da  Roberta Bruzzone,  Carmelo Abbate,  Paolo Colonnello,  Candida Morvillo,  Gianluca Zanella  e  Massimo Picozzi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

esclusiva mondiale quarto grado marco poggi rompe il silenzio dopo 19 anni
© Bubinoblog - ESCLUSIVA MONDIALE! QUARTO GRADO: MARCO POGGI ROMPE IL SILENZIO DOPO 19 ANNI
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

DELITTO DI GARLASCO. ANDREA SEMPIO: ANCORA TROPPE DOMANDE SENZA RISPOSTE

Video DELITTO DI GARLASCO. ANDREA SEMPIO: ANCORA TROPPE DOMANDE SENZA RISPOSTE

Notizie e thread social correlati

“Dopo diciannove anni di silenzio parla per la prima volta ai nostri microfoni Marco Poggi, il fratello di Chiara”: l’esclusiva di Quarto GradoDopo diciannove anni di silenzio, Marco Poggi, fratello di Chiara, ha parlato per la prima volta ai microfoni di Quarto Grado.

Garlasco, Marco Poggi parla per la prima volta dopo 19 anni: l’intervista a Quarto GradoDopo 19 anni di silenzio, Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi uccisa nel 2007 a Garlasco, ha rilasciato la sua prima intervista televisiva a Quarto...

Temi più discussi: Dentro la Notizia: Mazara, scontro tra scuolabus e auto: 8 bimbi feriti Video; La scroccona dei ristoranti: Riconosciuta grazie a Dentro la Notizia; A Quarto Grado il giallo di Garlasco e la testimonianza di Fabio Savi.

Quarto Grado raddoppia su Rete 4: Garlasco al centro, l’amico di Sempio in studio e l’intervista esclusiva a Marco PoggiQuarto Grado raddoppia e si concentra ancora di più sul caso di Garlasco. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero va in onda in prima serata su Rete 4 anche stasera, giovedì 4 ... ilmessaggero.it

esclusiva mondiale quarto gradoQuarto Grado, Nuzzi irrompe al giovedì con Garlasco e l’amico di Sempio: rivelazioni esclusive (senza Milo Infante)Questa settimana Quarto Grado è in onda anche questa sera, giovedì 4 giugno 2026, al centro della puntata il delitto di Garlasco, oltre a Pamela Genini ... libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web