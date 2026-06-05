Marco Poggi ha parlato per la prima volta in televisione dell’omicidio della sorella, affermando che ciò che gli dispiace di più è che ne abbiano rovinato l’immagine. Ha riferito che un anno è stato dedicato a discutere sulla morte e sulla vita di sua sorella. Inoltre, ha dichiarato che l’accusa di coinvolgimento personale gli ha provocato sofferenza.

Il conduttore Gianluigi Nuzzi ha ricordato come, negli anni, su Marco Poggi – che all’epoca del delitto aveva 10 anni - siano circolate «tante nuvole» e anche «fake news», sottolineando che l’uomo non è mai stato indagato ed è parte civile nel procedimento. Nel suo intervento, Marco Poggi torna innanzitutto sul dolore per l’accanimento dei media e la gestione giudiziaria del caso. «Quello che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di Chiara». Marco Poggi parla anche del peso delle accuse indirette e delle ricostruzioni circolate nel tempo: «Si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di mia sorella. Essere accusato di essere coinvolto mi ha fatto male. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Garlasco, Marco Poggi parla per la prima volta in tv dell’omicidio della sorella Chiara: «Quello che mi dispiace di più è che hanno rovinato la sua immagine»

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Marco Poggi in tv per la prima volta: «Essere coinvolto nell'omicidio di Chiara mi ha fatto male»

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