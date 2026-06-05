Marco Poggi ha dichiarato di aver subito un grave danno alla propria immagine dopo essere stato accusato di essere coinvolto nell’omicidio di sua sorella. Dopo diciannove anni di silenzio, ha deciso di parlare per la prima volta in televisione, rivelando che le accuse hanno influito sulla percezione pubblica di Chiara Poggi.

Per diciannove anni ha scelto il silenzio. Ora Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, parla per la prima volta in televisione. Lo fa nella puntata di Quarto Grado in onda stasera, venerdì 5 giugno, su Rete 4, in un’intervista esclusiva annunciata dal programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Marco Poggi aveva 19 anni quando, il 13 agosto 2007, sua sorella Chiara fu trovata uccisa nella villetta di famiglia di Garlasco, in provincia di Pavia. Oggi ne ha 37, vive in Veneto, lavora come impiegato e ha sempre scelto di restare lontano dai riflettori e dall’attenzione mediatica che negli anni ha accompagnato il caso. Nelle anticipazioni diffuse da Quarto Grado, Poggi torna sulle accuse e sulle ricostruzioni che nel tempo hanno coinvolto anche lui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Essere accusato di essere coinvolto nell’omicidio di Chiara mi ha fatto male”: Marco Poggi parla in esclusiva a Quarto Grado. E aggiunge: “Hanno rovinato l’immagine di mia sorella”

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Marco Poggi rompe il silenzio: «Essere coinvolto nell'omicidio di Chiara mi ha fatto male»

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Delitto di Garlasco, parla Marco Poggi dopo 19 anni: ‘Hanno rovinato l’immagine di Chiara’Dopo 19 anni, Marco Poggi, fratello della 26enne vittima di Garlasco, ha parlato a Quarto Grado.

Temi più discussi: Marco Poggi rompe il silenzio dopo 19 anni: Essere coinvolto mi ha fatto male, chi ha indagato poteva smorzare alcune piste; Marco Poggi è stato intervistato da Quarto Grado: Hanno rovinato l'immagine di Chiara; Marco Poggi in tv: Hanno rovinato l'immagine di Chiara. Il fratello della 27enne rompe il silenzio a 19 anni dal delitto di Garlasco; Marco Poggi in tv per la prima volta: Essere coinvolto nell'omicidio di Chiara mi ha fatto male. Chi indagava poteva smorzare alcune piste.

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