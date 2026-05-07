Garlasco Marco Poggi difende l’amico | ‘Andrea è innocente

A Garlasco, Marco Poggi ha dichiarato che il suo amico, Andrea, è innocente. La Procura sta analizzando i file criptati presenti sul computer utilizzato dai ragazzi, cercando di scoprire cosa contenevano. Sono state inoltre evidenziate tre chiamate di Sempio che sono considerate sospette nel corso delle indagini. La procura continua ad approfondire gli aspetti legati al materiale digitale e alle comunicazioni tra le persone coinvolte.

? Cosa scoprirai Cosa nascondevano i file criptati sul computer usato dai ragazzi?. Perché le tre chiamate di Sempio sono sospette per la Procura?. Come possono le intercettazioni smentire la testimonianza di Marco Poggi?. Chi ha avuto accesso ai video intimi nella casa di Garlasco?.? In Breve Marco Poggi e Andrea Sempio frequentavano l'istituto professionale di Sannazzaro de Burgondi.. Sempio effettuò tre chiamate verso Marco Poggi nei giorni del delitto.. I video intimi coinvolgevano Chiara e il suo allora compagno Alberto Stasi.. Le prime indagini sul caso si erano svolte nel 2017 a Pavia.. A Pavia, Marco Poggi ha ribadito davanti ai magistrati la sua assoluta certezza sull’innocenza di Andrea Sempio, nonostante le recenti intercettazioni acquisite dalla Procura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Garlasco, Marco Poggi difende l’amico: ‘Andrea è innocente Garlasco | Arrivare a Marco Poggi (ce la faremo) Notizie correlate Leggi anche: 07/05 – Garlasco, Marco Poggi difende l’amico. Sempio intercettato – Un anno di Papa Leone XIV – Addio Beccalossi, genio ribelle dell’Inter Garlasco, il legale di Marco Poggi difende Andrea Sempio: "Quell'intercettazione è una suggestione, non una confessione" - VIDEOIl legale del fratello della vittima difende Sempio dopo quanto emerso dalle intercettazioni; se Sempio dovesse essere rinviato a giudizio, Alberto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Garlasco, il fratello di Chiara Poggi: Nessun video con Sempio; L’avvocato di Marco Poggi ‘difende’ Sempio: Ricostruzione dei pm fantasiosa. Ossessionato da Chiara? Non l’aveva mai cercata sul cellulare; Garlasco in Tv, Marco Poggi difende Sempio: Non è colpevole. Il dettaglio sui video intimi e il particolare che non torna; Dentro la Notizia: Garlasco, Marco Poggi: Mai visti con Sempio video intimi di Chiara Video. Delitto di Garlasco, l’avvocato di Marco Poggi: Sempio è braccato e intercettato come in un Truman ShowFrancesco Compagna, avvocato di Marco Poggi, non crede alla colpevolezza di Andrea Sempio nel delitto di Garlasco. Lo stesso Marco Poggi, durante l’interrogatorio al quale è stato sottoposto come pers ... tpi.it Delitto di Garlasco, testimonianze di Marco Poggi: Modificazioni e tensione nell’interrogatorioNelle carte dell’inchiesta i carabinieri parlano di dichiarazioni mutate nel tempo e di atteggiamento «ostile» ... gazzettadelsud.it Nelle carte dell'inchiesta la sorpresa dei carabinieri che definiscono Marco Poggi "ostile" e alle prese con una "costante difesa d'ufficio di Andrea Sempio". "Io capisco che fate il vostro lavoro - le parole di Poggi durante l'interrogatorio del 20 maggio 2025- x.com Garlasco, l’arrivo di Marco Poggi in procura - facebook.com facebook