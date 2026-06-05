Dopo quasi 19 anni, Marco Poggi ha commentato pubblicamente l’omicidio della sorella, affermando che il caso si è giocato sulla sua morte. Poggi ha espresso amarezza per come sono state gestite le indagini e il processo, sottolineando che la vicenda ha avuto un impatto duraturo sulla sua famiglia. Non sono stati forniti dettagli specifici su eventuali sviluppi o novità giudiziarie.

Sono passati quasi 19 anni dall’ultima volta in cui Marco Poggi si è espresso sull’omicidio della sorella. Ora che le indagini sull’amico Andrea Sempio, considerato colpevole dalla Procura di Pavia, sono terminate, il fratello di Chiara ha deciso finalmente di rompere il silenzio. La puntata di Quarto Grado di venerdì 5 giugno lo vedrà infatti protagonista di una lunga intervista. In un’anticipazione di quest’ultima, diffusa nelle ultime ore dalla trasmissione stessa, Marco ha manifestato tutto il proprio dolore e la propria amarezza. In particolare, si è lamentato di come la vicenda di Garlasco sia stata raccontata nel corso degli anni. Senza quella delicatezza, quel rispetto e quella riservatezza che sarebbero dovuti alla vittima e ai suoi familiari, già consumati da una tragedia immane. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Garlasco, l’amarezza di Marco Poggi: «Si è giocato sulla morte di mia sorella»

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Garlasco. Le contraddizioni di Marco Poggi, fratello di Chiara

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HANNO ROVINATO L'IMMAGINE DI CHIARA Dopo 19 anni di silenzio, Marco Poggi torna a parlare del delitto che ha sconvolto la sua famiglia. Nell'intervista emergono dolore, amarezza e un passaggio che sta già facendo discutere sul caso Garlasco #mar x.com

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