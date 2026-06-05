A Garlasco, Marco Poggi ha commentato pubblicamente la situazione legata al caso di Chiara, affermando che la sua immagine è stata danneggiata. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista a Quarto Grado, in un momento in cui il procedimento giudiziario torna a essere al centro dell’attenzione mediatica. Poggi ha espresso il suo dispiacere per quanto accaduto, senza ulteriori dettagli o commenti sulla vicenda.

Marco Poggi rompe il silenzio mentre il caso torna al centro dell’attenzione giuridica e mediatica, le sue parole in un’intervista a Quarto Grado Diciannove anni dopo l’omicidio di Chiara,il fratello Marco Poggi torna a parlare pubblicamente di una vicenda che continua a segnare la sua famiglia.Lo fa in un’intervista aQuarto Grado, la prima concessa alla televisione dopo anni di silenzio, mentre il delitto di Garlasco è nuovamente al centro dell’attenzione per i recenti sviluppi investigativi. Al centro del suo intervento non ci sono soltanto le nuove indagini, ma soprattuttoil peso di una lunga esposizione mediatica che, secondo il fratello della vittima, ha finito per alterare il ricordo stesso di Chiara. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Garlasco, il dolore di Marco Poggi: “Hanno rovinato l’immagine di Chiara”

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Garlasco. Le contraddizioni di Marco Poggi, fratello di Chiara

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HANNO ROVINATO L'IMMAGINE DI CHIARA Dopo 19 anni di silenzio, Marco Poggi torna a parlare del delitto che ha sconvolto la sua famiglia. Nell'intervista emergono dolore, amarezza e un passaggio che sta già facendo discutere sul caso Garlasco #mar x.com

Garlasco: perché il legale di Marco Poggi non dubita neanche un po' su Andrea Sempio? reddit

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Delitto Garlasco, Marco Poggi parla dopo 19 anni: Si è giocato sulla vita e la morte di ChiaraA Quarto Grado l'intervista a Marco Poggi riaccende l’attenzione sul delitto di Garlasco. Questa sera in onda il servizio completo. notizie.it