Garlasco e Pamela Genini | nuovi indagati e testimoni in studio

Un solo individuo è attualmente indagato per aver rubato il corpo di Pamela Genini. Sono stati convocati nuovi testimoni, tra cui Mirko Crepaldi, che fornirà ulteriori dettagli sul caso. Sono stati ascoltati anche altri testimoni in studio, ma i nomi e le dichiarazioni specifiche non sono stati resi noti. La procura ha ampliato il quadro delle persone coinvolte con nuovi indagati e testimoni, senza specificare ulteriori dettagli sui loro ruoli.

Chi è l'unico indagato accusato di furto del corpo di Pamela Genini?. Quali nuovi dettagli emergeranno dalle testimonianze di Mirko Crepaldi sul caso Garlasco?. Cosa rivelano le ultime indagini sulle avvelenate di Campobasso?. Come cambiano le accuse verso Francesco Dolci dopo i nuovi sviluppi?.? In Breve Francesco Dolci indagato per furto cadavere e vilipendio nel caso Pamela Genini. Mirko Crepaldi testimonia in studio come amico di Andrea Sempio. Doppio appuntamento televisivo su Rete 4 il 4 e 5 giugno. Aggiornamenti sulle indagini per le avvelenate di Campobasso. Quarto Grado raddoppia gli appuntamenti: sul caso Garlasco e le indagini su Pamela Genini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Pamela Genini, trovato un capello biondo a casa di Francesco Dolci - Vita in diretta 23/04/2026

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