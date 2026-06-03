Un testimone ha dichiarato di continuare a lottare per la vittima, a pochi giorni dall’apertura del processo per il femminicidio di una donna uccisa a coltellate dall’ex compagno. L’udienza è prevista nei prossimi giorni e l’uomo ha partecipato come testimone nel procedimento. La vicenda riguarda il delitto avvenuto lo scorso ottobre, quando la donna è stata trovata senza vita dopo un’aggressione violenta.

Milano, 3 giugno 2026 – Alla vigilia dell’apertura del processo per il crudele femminicidio di Pamela Genini, uccisa a coltellate dall’ex compagno Gianluca Soncin, lo scorso 14 ottobre, parla anche l’altro “protagonista” maschile di questa vicenda che super ogni fantasia horror. Si tratta di Francesco Dolci, amico della vittima, la persona che Pamela chiamò per chiedere aiuto negli ultimi istanti della sua vita, ma adesso indagato per il caso della profanazione della tomba della giovane nel cimitero di Strozza, nella Bergamasca. https:www.ilgiorno.itbergamocronacapamela-genini-ekn8uo1d "Da anni faccio di tutto per combattere per Pamela e continuerò a farlo", ha detto Dolci parla all’agenzia Adnkronos. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Continuo a combattere per Pamela”: Francesco Dolci tra i testimoni del processo per il delitto Genini

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