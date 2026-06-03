Inizia domani, 4 giugno, il processo in Corte d'Assise a Milano a carico di Gianluca Soncin, l'imprenditore 53enne che ha ucciso Pamela Genini con 76 coltellate, nella sua casa in zona Gorla. Una vicenda processuale che è appena iniziata, mentre un altro filone d'indagine è stato aperto per la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Profanazione bara Pamela Genini, l’ex Francesco Dolci indagato: “Casa ribaltata, hanno smontato anche il camino”Un uomo è indagato per aver profanato la tomba dell'ex fidanzata e amica, con accuse di vilipendio di cadavere.

Francesco Dolci è indagato per la profanazione della tomba dell’ex fidanzata Pamela GeniniUn uomo è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Bergamo con l’accusa di aver profanato la tomba di una donna, ex fidanzata e...

Temi più discussi: Pamela Genini, la madre di Francesco Dolci: Era una ragazza dolce ma non andava bene per mio figlio; Francesco Dolci era ossessionato da Pamela Genini: il movente nelle carte dell'inchiesta. Le amiche di lei lo chiamavano Psycho, l'ex: Ci pedinava e fotografava; Pamela Genini, la madre dell'ex Francesco Dolci è preoccupata: Ho paura che lo uccidano; Cellulari e fotografie di Pamela Genini: no del Riesame al dissequestro. Ecco perché.

Omicidio Pamela Genini, domani la madre in aula per 'chiedere giustizia'. 'Poteva essere salvata'. Tra testi Francesco Dolci indagato per profanazione tomba #ANSA x.com

Omicidio Pamela Genini, al via il processo a Soncin. La madre in aula: Chiediamo giustiziaAl via il processo per il femminicidio. La madre della 29enne sarà in aula per chiedere giustizia contro Gianluca Soncin, accusato di averla uccisa con 76 coltellate. Francesco Dolci inserito tra i te ... ecodibergamo.it

Omicidio Pamela Genini, domani inizia il processo: tra i testimoni anche Francesco Dolci (indagato per profanazione)Preferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, an ... milanotoday.it

Homicidio en Piedras Blancas: un hombre de 25 años fue asesinado a tiros en Azotea de Lima y Matilde Pacheco reddit