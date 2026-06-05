Un ex carabiniere forestale è stato condannato a quattro anni e mezzo di reclusione per corruzione e stalking. La sentenza riguarda l’indagine Clean 2, condotta dalla procura di Pavia, che ha investigato reati contro la Pubblica Amministrazione, corruzione e rapporti poco trasparenti tra istituzioni e imprenditoria. La decisione è stata confermata in tribunale. La vicenda coinvolge accuse di comportamenti illeciti legati a pratiche di corruzione e molestie.

l caso fa riferimento a Clean 2, l'inchiesta della procura di Pavia incentrata su reati contro la Pubblica Amministrazione, corruzione, e rapporti opachi tra istituzioni e imprenditoria. Le indagini sono strettamente collegate ai retroscena su Garlasco È stata confermata in appello la condann. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, confermata condanna per ex carabiniere forestale Antonio Scoppetta a 4 anni e mezzo: corruzione e stalking

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