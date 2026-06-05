In secondo grado, la condanna a quattro anni e sei mesi è stata confermata per l’ex ufficiale coinvolto nell’inchiesta Clean 2, relativa a presunte tangenti nel Pavese. La sentenza riguarda un'indagine che ha portato all’accertamento di un presunto sistema di corruzione. La decisione giudiziaria si basa sui fatti contestati e sulle prove raccolte durante il processo. La condanna riguarda l’imputato, coinvolto in attività illecite legate a pratiche di corruzione.

Pavia, 5 giugno 2026 – Confermata in secondo grado la condanna a quattro anni e sei mesi per Antonio Scoppetta, coinvolto nell’inchiesta Clean 2 su un presunto giro di corruzione nel Pavese. Scoppetta, Forestale appartenente anche alla polizia giudiziaria di Pavia, era stato condannato alla stessa pena in primo grado. Le accuse: corruzione, stalking e induzione indebita a dare o ricevere utilità. Respinta la richiesta di revoca dei domiciliari. La difesa ha anticipato il ricorso in Cassazione. Gli altri imputati La stessa inchiesta aveva visto indagati anche l’imprenditore Carlo Primo Boiocchi, per il quale il giudice aveva accolto la... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Clean 2: condanna confermata per l’ex ufficiale Antonio Scoppetta

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Clean 2, confermata anche in Appello la condanna per Antonio Scoppetta

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